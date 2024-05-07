شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ200 منشأة تدريب أهلية في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الرخص الممنوحة لمنشآت التدريب الأهلي بلغ 200 رخصة في عام 2023م، وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن مؤسسة التدريب التقني تعمل بشكل مستمر على تطوير قطاع التدريب الأهلي والخدمات المقدمة له والتسهيلات لمنح التراخيص للمنشآت التدريبية لتعزيز نمو سوق التدريب الأهلي في ظل تطبيق معايير الجودة، ليتجاوز عدد المنشآت المرخصة حاليا 1300 منشأة بمختلف المناطق.

وأضاف العتيبي أنه من خلال تنفيذ المؤسسة لمشروع الامتثال «التقييم الذاتي»، الذي يتمثل في تقييم المنشآت التدريبية الأهلية لآدائها وفق منظومة رقابة ذاتية لقياس مستوى التزام المنشأة باللوائح التنظيمية للقطاع؛ فقد بلغت نسبة التزام المنشآت بلوائح وأنظمة التدريب 96.3% خلال العام الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة إلى أنها منحت أكثر من 4000 مدرب ومدربة بطاقة المدرب المعتمد بعد اجتيازهم المعايير المطلوبة مما يمكنهم من تقديم البرامج التدريبية بشكل نظامي، إضافة إلى تنفيذها 7115 اختبارا محوسبا، فيما تجاوز عدد المُستفيدين منها 84.000 مستفيد ومستفيدة خلال العام ذاته.

وحصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب الأهلي خلال عام 2023م أيضا على شهادة الآيزو/ISO 9001:2015 نظير جهودها في تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.

جهود المؤسسة في 2023: