تخريج الدفعة 21 من طلبة كلية الدفاع الجوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس الأول حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في مقر الكلية بالطائف.

وألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد البلوي.

كلمة أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام وزير الدفاع، وعن تقديره لتشريفه حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة الكلية، وعبر فيها عن نعمة الانتماء إلى هذا الوطن العظيم بتاريخه المجيد وحاضره الزاهي ومستقبله الواعد وقيادته الحكيمة، موصيا الخريجين بتقوى الله في السر والعلن والجد والمثابرة.

وأشار إلى أن من بين الخريجين أشقاء من البحرين، واليمن، والسودان، وموريتانيا.

بعد ذلك جرى العرض العسكري وألقى الطلبة نشيد الكلية، وسلمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وكرم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، والتقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.