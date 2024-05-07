ولي العهد يعزي الإمارات في وفاة طحنون آل نهيان

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وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعيا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وأبدى رئيس الإمارات من جهته تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
كما قدم رئيس دولة الإمارات التعازي لولي العهد في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن ـ رحمه الله ـ، فيما عبر ولي العهد عن شكره لآل نهيان على مشاعره الأخوية الصادقة.
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