شكرا لقرائتكم خبر الشورى يدعو لوضع ضوابط للحد من طلبات الاستثناء للأنظمة التنافسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المركز الوطني للتنافسية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط ومعايير تسهم في الحد من طلبات الاستثناء للأنظمة ذات الصلة، لتحقيق مبدأ الاستقرار التشريعي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444 / 1445هـ

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل، وبناء شراكات دولية تعزز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يعكس الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية.

وفي الشأن البيئي دعا المجلس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص، لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه.

مطالبات خلال الجلسة: