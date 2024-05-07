افتتاح أول استوديو مزود بأحدث التقنيات لتصنيع الأزياء بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لعرض مواهب الأزياء المحلية وإظهار الإمكانات، أعلنت الهيئة السعودية للأزياء عن إطلاق «ذا لاب»، أول استوديو من نوعه في المملكة لتطوير المنتجات، مزود بأحدث التقنيات لإحداث ثورة في قطاع تصنيع الأزياء بالمملكة.

ويمكن «ذا لاب» المصممين المحليين وأصحاب العلامات التجارية ورواد الأعمال في مجال الأزياء من تحقيق رؤاهم الإبداعية تحت علامة «صُنع في الرياض» بفخر.

الافتتاح الكبير لـ «ذا لاب» يمثل فرصة ضخمة لقطاع الأزياء السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك «يعرض «ذا لاب» التقدم الكبير في صناعة الأزياء في المملكة.

كمرفق رائد من نوعه في المنطقة، والموجود في قلب الرياض، ويسهل الاستوديو عملية التصنيع، مما يمكن مصممينا والعلامات التجارية المحلية من تحقيق رؤاهم الإبداعية بكل سهولة.

من خلال تعزيز الابتكار وتوفير الدعم الأساسي طوال دورة الأزياء».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمدينة مسك ديفيد هنري «يعد افتتاح استديو «ذا لاب» لتطوير منتجات الأزياء في مدينة مسك علامة فارقة سينتج منها ارتقاء في صناعة مجال الأزياء في المملكة، كما سيمكن المصممين وأصحاب الأعمال المحليين من عرض إبداعاتهم على المستوى المحلي والعالمي، ولاسيما أن مدينة مسك تسهم في تعزيز العلامات التجارية الوطنية لتجار التجزئة في مجال الأزياء؛ لدعم وتنمية الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة».

استوديو «ذا لاب»

يقع في ملتقى المدينة بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» بالرياض.

يعد مبادرة رئيسة تظهر التحول الكبير في صناعة الأزياء المحلية.

يبرز التزام الهيئة بتعزيز القدرات التصنيعية وتشجيع الابتكار داخل المملكة.

يوفر مرافق تصنيع متطورة.

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