شكرا لقرائتكم خبر تدشين أكاديمية العلا للتدريب المهني السياحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس عن إطلاق أكاديمية العلا، المبادرة الأولى من نوعها للتدريب المهني، حيث ستوفر مركزا إقليميا للتميز في التدريب المهني.

وستقدم الأكاديمية من موقعها بالعلا اتصالا على مستوى العالم للموظفين المسؤولين مباشرة عن تقديم تجارب الزيارة إلى العلا، وذلك لمختلف زوارها من جميع أنحاء العالم.

وتم اختيار شريك تدريب الضيافة «هوتيل. سكول» كشريك عالمي لأكاديمية العلا، حيث سيطرح برنامجا رقميا للمجموعة الأولى من الطلاب في بداية يوليو، مع استمرار البرامج المخطط لها في موقع الأكاديمية.

وتتميز العلا، الواحة القديمة والوجهة السياحية الفريدة في شمال غرب الجزيرة العربية، بتاريخ عريق يمتد إلى 7000 عام من الحضارات المتعاقبة، وتضم 4 مواقع تراثية رئيسة، وتشهد تنوعا متزايدا في تجارب التراث والعافية والضيافة الأصيلة والطبيعة والفنون، والمغامرات الاستثنائية.