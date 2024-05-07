زيادة المقاعد التدريبية لتخصصات الطب والجراحة 48%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت نسبة القبول في المقاعد التدريبية لتخصصات الطب والجراحة 48% للعام الجاري لتصل إلى 4677 مقعدا تدريبيا، مقارنة بـ3412 مقعدا في 2021، وفقا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وعقد مجلس أمناء الهيئة برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل اجتماعه الـ94، في مقر الهيئة بمدينة الرياض. واستعرض المجلس التقرير السنوي لهيئة التخصصات الصحية لعام 2023م وما تحقق من منجزات بالإضافة إلى مناقشته تقرير التنمية المستدامة إحدى ركائز الهيئة خلال العام الماضي، وطرق تعزيزها في مختلف المجالات مما يعكس الالتزام بتطوير قطاع الرعاية الصحية. وتابع المجلس، مستهدفات النمو في برامج البورد السعودي، حيث ارتفعت نسبة القبول في المقاعد التدريبية لتخصصات الطب والجراحة بنسبة 48% للعام الجاري لتصل إلى 4677 مقعداً تدريبيا، مقارنة بـ3412 مقعدا في عام 2021م، فيما وصلت نسبة تغطية مقاعد التدريب المتوفرة لحديثي التخرج إلى 99%، مقارنة بـ 65% في عام 2021م، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في المقاعد التدريبية إلى 7.2%، مقارنة بـ 3.8% في عام 2021م. المقاعد التدريبية: ارتفاع بنسبة 48% للعام الجاري.

وصلت إلى 4677 مقعدا تدريبيا.

مقارنة بـ3412 مقعدا في 2021. نسبة تغطية المقاعد لحديثي التخرج: %99 في 2023.

%65.5 في 2021.

نسبة مساهمة القطاع الخاص 7.2%.

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