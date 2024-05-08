شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانونى: عقوبات مشددة لأي موظف يدعي الإصابة للغياب عن عمله ..،فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، ان هناك عقوبات مشددة لأي موظف يدعي الإصابة والتلاعب للغياب عن عمله.

وقال المحيميد خلال لقائه ببرنامج سيدتى المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العقوبات فى هذا الشأن مشددة لاقصى درجة، ربما تصل العقوبة للفصل من العمل، ومطالبة العامل باسترجاع ما تم صرفه، وربما يتحول إلى نظام جنائى بتهمة التزوير.

وأشار المستشار القانونى إلى عدد من الإجراءات التى يتم التعامل بها فى مثل تلك الحالات، فهناك نظام لمكافحة التزوير، أيضا هناك عقوبات مشددة تقع على اى طبيب يزور تقرير لشخص غير مريض.