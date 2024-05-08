تراند اليوم : بالفيديو: السردي يكشف عن 3 أنواع من الشيوخ.. ومعنى كل حرف في اسم "شيخ"

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن 3 أنواع من الشيوخ.

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الشيوخ ثلاثة أنواع وهم شيخ ومشيخ ومتشايخ، مضيفا: كل حرف في اسمه له معنى، حرف الشين "شيمة ربعه"، وحرف الياء "يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحرف الخاء" خادم ربعه" ما هو سيد عليهم.

وأكمل: الشيخ هو الذي يقضي حوائج الناس ويمشي قدامهم ويحل مشاكلهم، مشيرا: المشيخ هما اللي شيخوه الناس وخلوه شيخ على الفاضي، وهو أساسا مو شيخ وشيخوه عشان ماله وحتى لو كان هو شيخ وأبوه شيخ وجده شيخ وما منه فائدة هذا مشيخ يعني أنت شيخ لا تصد ولا ترد شو ودهم منك ربعك ما لهم حاجة عندك وأنت شيخ مفروض عليهم ولا قيمة لك بعيونهم.

وتابع: المتشايخ اللي ما يفيد بس حاطط العباءة على كتوفه متأنس ومتأنق وأخذ وضعية الشيخة.