اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. أخصائي تغذية يكشف عن فوائد تناول الزيتون يومياً

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية العلاجية الكويتي، الدكتور علي الحداد، عن فوائد تناول الزيتون يومياً.

وقال الحداد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الزيتون يقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين ومرض الرعاش "الرجفة اللا إرادية" ويزيت المفاصل.

وأوضح أن الزيتون يحتوي على فيتامين دي، كما أن ينظم مستوى السكر بالدم ومليء بمضادات الأكسدة ويقاوم 6 أنواع السرطانات المختلفة بالجسم.

وتابع: الزيتون منجم الفيتامينات والمعادن التي تفيد وتغذي الجسم، مبينا: الزيتون ينفع كسناكات وتقدر تأكل مع اللبنة أو البيض أو الجبنة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا