تراند اليوم : بالفيديو.. أخصائي تغذية يكشف عن فوائد تناول الزيتون يومياً

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية العلاجية الكويتي، الدكتور علي الحداد، عن فوائد تناول الزيتون يومياً.

وقال الحداد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الزيتون يقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين ومرض الرعاش "الرجفة اللا إرادية" ويزيت المفاصل.

وأوضح أن الزيتون يحتوي على فيتامين دي، كما أن ينظم مستوى السكر بالدم ومليء بمضادات الأكسدة ويقاوم 6 أنواع السرطانات المختلفة بالجسم.

وتابع: الزيتون منجم الفيتامينات والمعادن التي تفيد وتغذي الجسم، مبينا: الزيتون ينفع كسناكات وتقدر تأكل مع اللبنة أو البيض أو الجبنة.