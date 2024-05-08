تراند اليوم : بالفيديو.. خبير عقاري يكشف عن أبرز المشاكل التي ستواجهك في حال استثمار الشقق بالتأجير اليومي

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير العقاري خالد خليل، عن أبرز المشاكل التي ستواجهك في حال استثمار الشقق بالتأجير اليومي.

وقال خليل في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": أولا.. النظافة يجب التعامل مع عامل ينظف الشقة براتب شهري.

وأكمل: ثانيا.. التلفيات التي تحدث في الشقة بعد خروج المستأجر "بعض المستأجرين همج"، مضيفا: خذ تأمين من المستأجر بقيمة 500 أو 1000 ريال حسب الأغراض الموجودة في الشقة

وتابع: لابد أن يكون بين المؤجر والمستأجر عقد إلكتروني، مشيرا: يجب اختيار منطقة بها زوار وسياح من خارج المدينة التي تقيم فيها.