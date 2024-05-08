شكرا لمتابعة خبر عن ‏ما سر مقولة القمر قارن الثريا؟ .. الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال‏ الجوية سر مقولة “القمر قارن الثريا”.

وقال الزعاق أن أجمل ما نشاهده في السماء القمر وأجمل النجوم الثريا وإذا اجتمع الجمالين قال العرب القمر قارن الثريا.

وأضاف الزعاق أن الاقتران يعني الاجتماع، مشيراً إلى أن العرب يستدلون على الحر إذا ظهرت الثريا بجانب القمر في أول الشهر الهجري.

وتابع خالد الزعاق أن الثريا اقتربت من الاختفاء لمدة أربعين يوما بعد أن كانت في قمة السماء.