تراند اليوم : شاهد.. لحظة صعود آخر ملوك مصر "أحمد فؤاد الثاني" على متن اليخت الملكي "المحروسة"

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو، صعود آخر ملوك مصر، على متن اليخت الملكي "المحروسة" وسط الصفارات والأجراس وسلام سلاح، حيث شهدته قاعدة "رأس التين " البحرية في مدينة الإسكندرية.

وشارك المتحدث الرسمي باسم الملك المصري السابق الدكتور ماجد فرج، مقطع فيديو صعود الملك أحمد فؤاد، ملك مصر السابق، ونجله الأمير محمد علي، على متن اليخت الملكي العريق "المحروسة" وسط مراسم رسمية.

الجدير بالذكر شهد اليخت الملكي، على خروج الملك الراحل فاروق الأول من مصر، بعد ثورة يونيو 1952، بعد تنازله عن العرش لصالح نجله الأمير أحمد فؤاد، وهو الطفل الرضيع آنذاك، ليسافر على متنه إلى المنفى في إيطاليا.