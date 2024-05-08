تراند اليوم : كم يدفعون لكي لتعاملي طلابك كالمجرمين؟.. شاهد: طالبة تطارد ‎رئيسة جامعة كولومبيا "نعمت شفيق"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو طالبة وهي تلاحق رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك نعمت شفيق، التي تحمل الجنسية "المصرية والأمريكية" وهي في طريقها وتسألها كيف يمكنك إطلاق الشرطة على تلاميذك؟

وسمع صوت الطالبة وهي تخاطب شفيق بقولها: يجب أن تخجلي من نفسك؟ وتطالبها بالاستقالة بقولها: استقيلي لا نريدك؟ كم يدفعون لكي لتعاملي طلابك كحثالة وكالمجرمين؟ لقد رفعوا السلاح علينا أنت عار علينا.

يأتي ذلك بسبب اتصالها بشرطة نيويورك لتفريق المحتجين المؤيدين لفلسطين وقمع مخيما طلابيا في حرم الجامعة كان قد نصب تضامنا مع أهالي غزة وأثار تصرفها حالة من الغضب والاستنكار في حينه.