شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة وأتربة مثارة على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان ، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على محافظات الحرث و الدائر و الريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز من أتربة مُثاره على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

