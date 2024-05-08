شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

