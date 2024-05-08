شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تُزيل 966 سيارة تالفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة ذراعها الاستثماري شركة البلد الأمين، الهياكل والمركبات التالفة والسيارات الخربة والمهملة المنتشرة في بعض الأحياء ومجمعات الورش، بمختلف نواحي مكة المكرمة، في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالشوارع والأحياء والمخططات السكنية.

وأوضحت الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالأمانة، أنه بلغ عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 966 سيارة وهيكلًا، وتم نقل 205 من تلك السيارات من قبل أصحابها، في حين تم نقل أكثر من 700 سيارة عن طريق البلديات إلى مواقف حجز السيارات، ويأتي ذلك بعد أن باتت تشكل خطرًا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويها للمظهر العام. حصر السيارات والهياكل

أشارت إلى أن اللجان والفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية مستمرة في حصر تلك السيارات والهياكل الخربة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري، وذلك حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والبيئية والأمنية.

وناشدت الأمانة أصحاب تلك السيارات بضرورة سرعة التجاوب برفع سياراتهم، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن المخالفات التي تشكل خطرًا على البيئة وخدشًا للمظهر العام، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة.