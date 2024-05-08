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السعودية | رئيس الطيران المدني يلتقي نائب وزير النقل والاتصالات البيلاروسي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، وفداً من جمهورية بيلاروسيا برئاسة نائب وزير النقل والاتصالات سيرغي دوبينا، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على سجل مباحثات يتضمن الاتفاق على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية وجمهورية بيلاروسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، والتوقيع على سجل مشاورات في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة وجمهورية بيلاروسيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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