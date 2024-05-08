السعودية | رئيس الطيران المدني يلتقي نائب وزير النقل والاتصالات البيلاروسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، وفداً من جمهورية بيلاروسيا برئاسة نائب وزير النقل والاتصالات سيرغي دوبينا، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على سجل مباحثات يتضمن الاتفاق على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، والتوقيع على سجل مشاورات في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة وجمهورية بيلاروسيا.