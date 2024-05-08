السعودية | اليوم.. “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، عن البدء في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، والذي يمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونيًّا.

ووفق ما أعلنه المرور، يستمر المزاد حتى غد الخميس 9 مايو.

وأضاف أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد، عبر 4 خطوات تبدأ بالدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.