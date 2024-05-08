شكرا لقرائتكم خبر عن جولات إرشادية لمربي الماشية بمحافظة خليص والان نبدء بالتفاصيل

جولات ميدانية

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية عبر خدمة العيادات البيطرية المتنقلة لتقديم الخدمات والإرشاد البيطري.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص المهندس أنس البلادي أن خدمة العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، حسب الإمكانيات الموجودة، والتي يصعب نقلها للعيادة البيطرية التابعة للمكتب.أضاف المهندس ”البلادي“ أن الجولات الميدانية تقدّم كذلك الاستشارات للمربين، والوقوف الميداني على مواقع المربين، وتهدف إلى تقديم خدمات إرشادية لمربي الماشية والخيل بالمحافظة ومراكزها، وإلى التقصي الوبائي عن أمرض المواشي، وتحديث ملفات مربي الماشية بمنصة ”أنعام“.وهي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية، التي يقيمها المكتب خدمة لمربي الماشية، انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن هذه الجولات تأتي حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وتهدف إلى توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية.