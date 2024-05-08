السعودية | المؤتمر الاقتصادي الأوروبي في بولندا يستعرض الفرص الاستثمارية وما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، والمشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور ياسر فقيه، وسفير جمهورية بولندا لدى المملكة روبرت روستك، في المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الذي بدأت أعماله أمس في مدينة كاتوفيتسه.

وتناول المشاركون في جلسة حوارية خلال أعمال المؤتمر، العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية البولندية، ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فيهما، وما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030.

يذكر أن دولة رئيس وزراء بولندا السيد دونالد توسك افتتح أمس النسخة السادسة عشر للمؤتمر بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية والمسؤولين الحكوميين والاقتصاديين ورجال الأعمال من عدة دول ويتضمن المؤتمر عقد الندوات الحوارية والنقاشات حول مستقبل التعاون الاقتصادي.