السعودية | المملكة والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اتفقت المملكة وجمهورية السنغال، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس وزراء جمهورية السنغال السيد عثمان سونكو، اليوم بالعاصمة دكار، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق له، ضمن جولته لعددٍ من الدول الأفريقية.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.

وتأتي الجولة في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية التي عُقدت بالرياض في نوفمبر الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.