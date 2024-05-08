تراند اليوم : "تركي الدخيل" يخرج عن صمته ويعلق على قرار إدانته بمخالفة نظام السوق المالية .. ويتوعد بمقاضاة من اتهمه بالفساد و استغلال السلطة

صحيفة الخليج 365: علق الكاتب والإعلامي تركي الدخيل، على قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، المتضمن إدانته مع آخرين بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق.

تنفيذ القرار

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور."

مخالفة

وواصل:"لا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين.

عقوبة

وتابع: تضمن القرار إيقاع العقوبة عليَّ بفرض غرامة مالية، وإلزامي بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتي الاستثمارية، وقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور. وقدم اعتذاره للمتضررين، داعياً إياهم إلى التواصل مع هيئة السوق المالية حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض الضرر.

مقاضاة

وأضاف: "لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد أن زَعم البعض أن ما فعلته فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك. والله ولي التوفيق".