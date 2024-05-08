اخبار السعوديه

تراند اليوم : منها تنظيف الكبد والكلى من السموم.. الكشف عن فوائد مشروب "ماء الديتوكس" ومكوناته وطريقة تحضيره

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فوائد تناول مشروب "ماء الديتوكس" وهو عبارة عن مزيج من الماء والليمون والبرتقال والخيار والزنجبيل، وفقا لموقع "ndtv".

المقادير

شرائح الليمون والبرتقال

مكعبات الأناناس

مكعبات الخيار

مكعبات الثلج

الزنجبيل

أوراق النعناع

الماء

طريقة التحضير

تنقع شرائح الخيار والليمون والبرتقال والنعناع والأناناس في الماء، ثم يمكنك تناوله صباحا يوميا.

فوائد مشروب ماء الليمون والبرتقال والخيار والزنجبيل

التخلص من سموم الكلى ، وخفض ضغط الدم، وإزالة السموم من الكبد ، والوقاية من فقر الدم، وتعزيز عملية الهضم، وحماية الخلايا من التلف،

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا