شكرا لقرائتكم خبر عن رفع استعدادات سوق الطائف لاستقبال موسم الفاكهة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مدينة الطائف لاستقبال موسم الفاكهة الصيفية، والذي يبدأ مع بداية فصل الصيف، وذلك من خلال تكثيف الجهود من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، لإظهار السوق بالشكل اللائق لاستقبال الزوار من داخل وخارج المحافظة.

وبين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي، أن مكتب الوزارة يحرص على تكثيف الجهود المبذولة في تحسين المشهد البصري وتنظيم الحركة المرورية، وتطبيق الأنظمة واللوائح وإيجاد الحلول البديلة والمناسبة في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف.

إقبال الزوار على موسم الفاكهة الصيفية وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مكتب الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار، وتعزيز مكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة.

متوقعا أن يشهد موسم الفاكهة الصيفية إقبالاً كبيراً من قبل الزوار، نظراً لما تتمتع به الطائف من مناخ معتدل وطبيعة خلابة، ووفرة الإنتاج الزراعي.

ودعا القاضي جميع الزوار إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح، والحفاظ على نظافة السوق، والتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح موسم الفاكهة الصيفية.