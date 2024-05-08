شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى": 9296 مقترحًا واستفسارًا من المواطنين لوزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن اللقاء مع وزير التعليم يوسف البنيان، جاء برغبةٍ من المجلس لطرح الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الوزارة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن ما تلقاه المجلس منذ الإعلان عن موعد حضور وزير التعليم، بلغ أكثر من "9296" مقترحاً واستفساراً من المواطنين في مختلف الجوانب.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة، باسمه وباسم مسؤولي مجلس الشورى وأعضائه، بمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.

كما رحب معاليه بالوفد المرافق لمعالي وزير التعليم، يتقدمهم معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

يأتي ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.

وقال رئيس المجلس أن مجمل ما تلقاه المجلس منذ الإعلان عن موعد حضور معالي وزير التعليم أكثر من "9296" مقترحاً واستفساراً من المواطنين في مختلف الجوانب