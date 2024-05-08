شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: السجن 15 سنة وغرامة مالية لمواطن لترويجه مؤثرات عقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت نيابة المخدرات تحقيقاتها مع مواطن بتهمة ترويج كمية من مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، وحيازة كمية منها بقصد الإتجار، والتي عثر عليها مخبأة بطريقة سرية.

وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم قضائي يقضي بإدانته بما نُسب له، وسجنه مدة (15 سنة) وغرامة مالية. جرائم المخدرات وأكدت النيابة العامة على حزمها في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جرائم المخدرات، وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة لأمن المجتمع.

