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محمد العسيري صانع سبح يروي قصة دخوله موسوعة جينيس .. فيديو ‏⁦‪

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الرياض - علي القحطاني - روى محمد العسيري صانع سبح منذ أكثر من 40 عاماً قصة دخوله موسوعة ⁧‫غينيس‬⁩ كأول سعودي يدخل الموسوعة على مستوى الأفراد.

وقال العسيري :” أنا أول سعودي دخلت جينيس العالمية على مستوى الأفراد ، وعلى مستوى الشرق الأوسط أول شخص يأخذ شهادتي جينيس ، وهدفي هو ٥ أرقام في جينيس لأنني أتحدى عمري “.

وأضاف” دخلت هذه الحرفة منذ الطفولة تعلمتها وأبدعت فيها ، وفي سن الطفولة ساعدني مجال الكشافة الذي كنت منضم اليه في حرفة السبح بسبب العقد وهذا المجال ساعدني بالصدفة “.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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