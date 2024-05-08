شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يتحدث عن نظام الفصول الثلاثة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير التعليم يوسف البنيان، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف للبحث في أهمية الفصول الثلاثة، ومدى الاستفادة من هذا النظام.

وأشار البنيان أن النظام لايزال تحت الدراسة، وهناك دراسة للتأثير الإيجابي والتحديات للفصول الثلاثة، حيث يوجد مختصين من أجهزة مختلفة داخل وزارة التعليم وخارج الوزارة.

وأكد أن هذه الدراسة بهدف، الاستفادة من الفصول الثلاثة، وفرصها وتحدياتها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

في أواخر عام 2021، أعلنت وزارة التعليم، الخطة المطورة الجديدة، التي تَضَمّنت تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، لتبلغ مدة كل فصل 13 أسبوعًا بدلًا من 36،ويتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي.