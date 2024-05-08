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تراند اليوم : بالفيديو: طالب يسأل وزير التعليم هل سيكون العام القادم ثلاثة فصول دراسية أم فصلين ؟..شاهد رد الوزير

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صحيفة الخليج 365: وجه طالب سؤالا لوزير التعليم، يوسف البنيان، كان نصه: " هل سيكون العام القادم ثلاثة فصول دراسية أم فصلين ؟".

وقال الوزير: " أنا بقول لك يا حبيبي أنت وزملائك وزميلاتك أن موضوع الفصول الدراسية الثلاثة مهم جداً بالنسبة لي ولزملائي وعلى مستوى الحكومة والموضوع تحت الدراسة".

وأضاف: "أهم شيء مستقبلك يا حبيبي وتكون منافس ليس فقط في المملكة ولكن على مستوى العالم".

ورد الطالب: " أكيد بإذن الله، الله يعطيك العافية". كان لي هذا اللقاء مع معالي الوزير... This is a Twitter Status- تميم بن تركي الحارثي (@Turki_Abo_Tamem)
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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