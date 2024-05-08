تركي الدخيل يخرج عن صمته ويعلق على قرار إدانته بمخالفة نظام السوق المالية

أقرّ الكاتب والإعلامي تركي الدخيل بمخالفته نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وذلك بعد قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانته مع آخرين.

وأوضح الدخيل في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه قد نفذ القرار وسدد المبالغ المالية المُلزِمة لهيئة السوق المالية.

واعترف الدخيل بخطأه في إدارة محفظته الاستثمارية، مؤكداً على أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية.

وأشار إلى أن المبلغ المالي الذي تم سداده يُجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين.

وبيّن الدخيل أنه قد تم تغريمه مالياً وإلزامه بدفع مبلغ آخر نظير المكاسب غير المشروعة على محفظته الاستثمارية.

وأكد على أنه قد نفذ القرار وسدد المبالغ المُلزِمة.

وقدم الدخيل اعتذاره للمتضررين من مخالفته، داعياً إياهم إلى التواصل مع هيئة السوق المالية للحصول على تعويض الضرر.

وأعلن الدخيل عن عزمه مقاضاة كل من اتهمه بالفساد أو استغلال السلطة كذباً، مؤكداً على أنه سيتقبل النقد البناء.

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