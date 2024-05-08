تراند اليوم : «ليس الاتحاد السعودي أو الآسيوي».. بالفيديو.. الدويش يكشف كيف تم إيقاف نواف العقيدي

صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي محمد الدويش، إن الاتحاد السعودي ليس له علاقة بإيقاف اللاعب نواف العقيدي ومنعه من المشاركة.

وأضاف "الدويش"، خلال حديثه ببرنامج "ركلة حرة"، أن الاتحاد السعودي قال إنه ليس له علاقة بالموضوع لا من قريب أو بعيد، لكن هناك من منع نواف من المشاركة.

وتابع: "البعض ذكر أن الرئيس التنفيذي الإيطالي في نادي النصر له علاقة، ولكن جاء هاتف للإدارة بأن اللاعب ممنوع ويتم اعتباره خارج القائمة، ولم يكن قرار رسمي".