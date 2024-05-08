اخبار السعوديه

مكة الأكثر وعسير الأقل في مخالفات الحافلات

0 نشر
0 تبليغ

تصدرت مكة المكرمة المناطق بعدد الحافلات بـ «28949» حافلة و«39781» سائقا، كما تصدرت مخالفات قطاع الحافلات بـ 33948 مخالفة وبنسبة امتثال 73%، ووفقا للهيئة العامة للنقل في تقريرها لعام 2023، جاءت المدينة المنورة الثانية بـ 7746 مخالفة ونسبة امتثال 82 %، بينما سجلت الرياض 7550 مخالفة بنسبة امتثال 5 %، ثم المنطقة الشرقية بـ 7143 مخالفة ونسبة امتثال 11 %. وبلغ عدد المخالفات بالمناطق 61854 مخالفة بمتوسط امتثال 79 %.

مخالفات الحافلات ونسبة الامتثال

مكة المكرمة

33948

73 %

المدينة المنورة

7746

82 %

الرياض

7550

5 %

الشرقية

7143

11 %

تبوك

1212 م

55 %

القصيم

1494 م

29 %

الجوف

859

57 %

نجران

695

10 %

حائل

304

49 %

جازان

257

75 %

الباحة

124

75 %

الحدود الشمالية

121

57 %

عسير

131

78 %

عدد الحافلات

مكة المكرمة

28949

الرياض

5832

تبوك

2,746

الشرقية

1,808

القصيم

1,106

المدينة المنورة

710

الباحة

604

نجران

272

عسير

133

الحدود الشمالية

130

جازان

86

الجوف

79

حائل

78


كانت هذه تفاصيل خبر مكة الأكثر وعسير الأقل في مخالفات الحافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا