السجن 15 سنة وغرامة مالية لمواطن قام بالترويج والاتجار بالإمفيتامين

وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم قضائي يقضي بإدانته بما نُسب له، وسجنه مدة (١٥ سنة) وغرامة مالية.
وتؤكد النيابة العامة على حزمها في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جرائم المخدرات، وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة لأمن المجتمع.
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