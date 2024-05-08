الملاعب البلدية حلول للشباب والخدمات غائبة

رغم تنافس أمانات المناطق في المملكة على دعم الشباب من خلال استحداث وتوفير الملاعب البلدية، إلا أن تلك الملاعب تواجه 5 معوقات تفقد جماليتها.

ورصدت «دوت الخليج» 5 معوقات ممثلة في: غياب المدرجات الجماهيرية، وعدم وجود دورات مياه، ودخول المشاهدين لأرضية الملعب، وعدم وجود حراسة أمنية، وبطء صيانة الملاعب، في وقت سجلت منطقة نجران أقل مناطق الجنوب ملاعب بلدية بـ1%.

12 % نمو

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، نمو الملاعب البلدية في مناطق المملكة 12%، إذ بلغ إجمالي الملاعب 6158 ملعبا بلديا، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 5515 ملعبا، وفاقت ملاعب الرياض البلدية ملاعب 9 مناطق مجتمعة، ولم تستحدث منطقة حفر الباطن أي ملاعب بلدية في العام الماضي، وبقيت على إجمالي الملاعب المسجلة في عام 2022 والتي بلغت 29 ملعبا.

ملاعب الجنوب

رغم اهتمام الشباب في منطقة الجنوب بممارسة الأنشطة الرياضية، إلا أنها سجلت نسبا متدنية في استحداث ملاعب بلدية تحتوي الشباب داخل الأحياء السكنية، وتصقل مواهبهم، وسط مطالب بتوفير الملاعب البلدية، وتغطية الأحياء السكنية بها، وسجلت منطقة نجران أقل مناطق الجنوب ملاعب بلدية في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الملاعب البلدية 72 ملعبا بـ1%، وحلت منطقة الباحة ثانيا، بإجمالي 115 ملعبا بلديا بـ2%، وجازان ثالثا، بإجمالي 336 ملعبا بـ5%، وعسير رابعا، بإجمالي 450 ملعبا بـ7%.

سيطرة الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الملاعب البلدية، حيث بلغ إجمالي الملاعب البلدية 1594 ملعبا بلديا بـ26%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 606 ملاعب بـ10%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 493 ملعبا بلديا بـ8%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 487 ملعبا بلديا بـ7.90%، والقصيم خامسا بـ7.72%.

أقل المناطق

احتلت حفر الباطن أقل مناطق المملكة ملاعب بلدية، حيث بلغ إجمالي الملاعب البلدية 29 ملعبا بلديا بـ0.47%، وحلت نجران ثانيا، بإجمالي 72 ملعبا بلديا بـ1.16%، والباحة ثالثا، بإجمالي 115 ملعبا بلديا بـ1.86%، والجوف رابعا، بإجمالي 122 ملعبا بلديا بـ2%، والأحساء خامسا، بإجمالي 161 ملعبا بلديا بـ3%.

خدمات بلدية

6158 ملعبا بلديا في المناطق

نجران أقل مناطق الجنوب ملاعب بلدية

%12 نمو الملاعب البلدية

5 معوقات تفقد جمالية الملاعب

%26 من الملاعب البلدية بالرياض

حفر الباطن أقل المناطق ملاعب بلدية

ملاعب الجنوب

عسير: 7%

جازان: 5%

الباحة: 2%

نجران: 1%

أكثر المناطق ملاعب

الرياض: 26%

حائل: 10%

الشرقية: 8%

مكة المكرمة: 7.90%

القصيم: 7.72%

أقل المناطق ملاعب

حفر الباطن: 0.47%

نجران: 1.16%

الباحة: 1.86%

الجوف: 2%

الأحساء: 3%