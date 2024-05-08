شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 7 دول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، للعام السادس ، وذلك عبر صالات مخصصة في (11) مطاراً في 7 دول هي المغرب ، إندونيسيا ، ماليزيا ، باكستان ، بنجلاديش ، تركيا ، وكوت ديفوار .

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة ، ويتضمن ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر ، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية .

كما تشمل مهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية ، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة ، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، بمسارات مخصصة ، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها .

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات الخارجية ، الصحة ، الحج والعمرة ، الإعلام ، الهيئة العامة للطيران المدني ، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ، شهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (617,756) حاجًا .