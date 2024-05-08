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تراند اليوم : بالفيديو: وسيم يوسف يرد على من شمت فيه بعد إصابته بالسرطان

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صحيفة الخليج 365: رد الداعية الإماراتي وسيم يوسف على كل من شمت في مرضه بعد إعلان إصابته بالسرطان.

وقال في مقطع فيديو:" يعني أنتم بعد ما أعلنت عن مرضي خرجتم تقولون تب إلى الله وإني بدعي المرض".

وأضاف:" يعني أنت ما رحمتني وأنا مسلم وما عندك رحمة بي في مرضي، فكيف ترحم المسيحي والغير مسلم إنه يدخل دينك".

وتابع:" وش هذا الفكر القذر اللي في رؤوسكم، دين الإسلام بريء منكم، وييجي واحد يقول وسيم أصابه المرض لأنه طعن في البخاري، ياخي يطعنون في القرآن وما يجيهم مرض".

واختتم:" هل البخاري أعز عندالله من دينه أو دم مسلم، أغبياء قسم بالله".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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