تراند اليوم : بالفيديو: وسيم يوسف يرد على من شمت فيه بعد إصابته بالسرطان

صحيفة الخليج 365: رد الداعية الإماراتي وسيم يوسف على كل من شمت في مرضه بعد إعلان إصابته بالسرطان.

وقال في مقطع فيديو:" يعني أنتم بعد ما أعلنت عن مرضي خرجتم تقولون تب إلى الله وإني بدعي المرض".

وأضاف:" يعني أنت ما رحمتني وأنا مسلم وما عندك رحمة بي في مرضي، فكيف ترحم المسيحي والغير مسلم إنه يدخل دينك".

وتابع:" وش هذا الفكر القذر اللي في رؤوسكم، دين الإسلام بريء منكم، وييجي واحد يقول وسيم أصابه المرض لأنه طعن في البخاري، ياخي يطعنون في القرآن وما يجيهم مرض".

واختتم:" هل البخاري أعز عندالله من دينه أو دم مسلم، أغبياء قسم بالله".