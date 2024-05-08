تراند اليوم : شاهد.. كيف علق شباب على سؤال : " لو نسيبك ضرب أختك.. كيف تتصرف؟"

صحيفة الخليج 365: كشف عدد من الشباب عن موقفهم إذا نسيب أي منهم ضرب شقيقتهم.

وخلال الفيديو وجه موثق المقطع حديثه للشباب قائلا:"سؤال اليوم محرج شوي ماذا لو .. نسيبك ضرب أختك ، كيف تتصرف ؟!".

وقال شاب: "لو نسيبي ضرب أختي بكسر أيده، ما يحق له يعمل كذا مهما كان السبب، يدق على أهلها وأخوانها ويخبرهم بما حدث لا يضربها".

فيما قال شاب: "أدق على نسبي وأشوف السالفة وأسمع منه الموضوع، في النهاية المرأة مالها إلا زوجها". واتفق معه شاب قائلا:" لازم أعرف مين الغلطان وليش عمل كذا".

وعلق شاب آخر قائلا: "إذا مد إيده عليها تنكسر، مو خرجت من بيت أهلها وراحت عنده عشان تنضرب". وأضاف شاب:" بكسر يده ورقبته، كمان".