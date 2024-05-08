شكرا لقرائتكم خبر انضمام 3 دول جديدة لتأشيرة الزيارة الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة السياحة إتاحة تأشيرة الزيارة «الكترونيا» لمواطني عدد من الدول، إذ انضمت كل من: كومنولث جزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا، لقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة زيارة المملكة الكترونيا، وبذلك يصل عدد الدول إلى 66 دولة. وتأتي الخطوة الجديدة امتدادا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم. إضافة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي، فهي تستهدف رفع أعداد السياح القادمين من الخارج إلى 70 مليون سائح بحلول 2030. وبجانب مواطني الـ66 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى، وهم: المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات «الشنغن»، والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر انضمام 3 دول جديدة لتأشيرة الزيارة الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.