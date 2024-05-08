شكرا لقرائتكم خبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تدريب وتطوير قضاة المحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، الذي اختتمت فعالياته بالرياض أمس الأول، توظيف الذكاء الاصطناعي في تدريب وتطوير قضاة المحاكم، ومستقبل التدريب في عصر التحول الرقمي، واستثمار التقنية بالمجال، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريب، وبناء وصناعة المحتوى التدريبي.

وناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا مستقبل التدريب القضائي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، إضافة إلى آليات استخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وكذلك أساليب القياس والتطوير لأثر التدريب.

وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن المملكة شهدت تقدما تنمويا غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي.

وأضاف يقول إن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، ومن أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها؛ التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ باعتبار التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، مما يجعل مركزَ التدريب العدلي يسعى دائما إلى تأهيل أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفير أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودة التدريب المقدم فيه.

وبحث المؤتمر عبر الجلسات الحوارية وورش العمل مجموعة من الموضوعات اختصت حول التدريب القضائي، منها الفرص والتحديات، ومستقبل التدريب في عصر التحول الرقمي، واستثمار التقنية بالمجال، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريب، وبناء وصناعة المحتوى التدريبي، إلى جانب تناول السياقات الثقافية والاجتماعية وتأثيرها على التدريب القضائي والقانوني، وقياس الأثر التدريبي.

الجلسات الحوارية: