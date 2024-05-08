جامعة الملك فيصل ضمن أفضل الجامعات عالميا بـ5 مجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت جامعة الملك فيصل لعام 2024م ضمن أفضل الجامعات العالمية في 5 مجالات علمية، وذلك حسب تصنيف QS العالمي للمجالات العلمية، شملت الهندسة الكيميائية والطب والكيمياء والصيدلة وعلوم الحاسب، مقارنة بالعام الماضي الذي صنفت فيه الجامعة في مجال علمي واحد فقط وهو الطب.

وأعرب رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، عن سعادته واعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد مكانة جامعة الملك فيصل المرموقة بين نظيراتها في العالم، شاكرا مل الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الملفت.

من جانبه أكد المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي والهوية المؤسسية المكلف الدكتور أحمد الصفران، سعي الإدارة لتجويد البيانات وتطوير الاستراتيجيات للتعزيز من مكانة الجامعة العالمية والمحلية في هذه التصنيفات، مشيرا إلى أن جامعة الملك فيصل شهدت أخيرا تحسنا ملحوظا ومتميزا في عدد من التصنيفات العالمية لتكون من بين أفضل 301-350 جامعة عالميا في العلوم الصيدلانية وفقا لهذا التصنيف.

ترتيب جامعة الملك فيصل في تصنيف QS 2024 للمجالات العلمية: