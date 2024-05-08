شكرا لقرائتكم خبر تطبيق لاستعراض الوثائق على الهواتف والأجهزة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تطبيقه الرسمي - بشكل تجريبي - على أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية، من أجل تمكين المستفيدين من استعراض الوثائق ذات الصفة التنظيمية وتعديلاتها وفق خيارات بحث عدة وشاملة لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة.

كما يحتوي التطبيق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وأنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات، وأعداد جريدة أم القرى، والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات وغيرها من الخدمات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز الحثيثة في تنفيذ مهامه والمتمثلة في نشر الوثائق وإتاحتها دعما لعملية دعم اتخاذ القرار والبحث العلمي وتعزيزا لمبدأ الشفافية.