شكرا لقرائتكم خبر تطبيق لاستعراض الوثائق على الهواتف والأجهزة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يحتوي التطبيق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وأنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات، وأعداد جريدة أم القرى، والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات وغيرها من الخدمات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز الحثيثة في تنفيذ مهامه والمتمثلة في نشر الوثائق وإتاحتها دعما لعملية دعم اتخاذ القرار والبحث العلمي وتعزيزا لمبدأ الشفافية.
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