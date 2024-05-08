شكرا لقرائتكم خبر طلاب «مصنع الكوميديا» يبدؤون المرحلة التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المرحلة التعليمية لمبادرة مصنع الكوميديا، إحدى المبادرات التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه، وذلك بعد اجتياز الطلاب مرحلة تجارب الأداء الفنية، حيث انتظم الطلاب على مقاعد الدراسة لأربعة أشهر للتعلم على التمثيل والكتابة المسرحية، التي يقدمها مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في المجال.

وشهدت أروقة أستديوهات مرواس في بوليفارد سيتي استقبال الطلاب في مجالي التمثيل المسرحي والكتابة المسرحية، الذين قدم لهم عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت الفنان الدكتور خالد أمين محاضرة تعريفية بالمرحلة التعليمية وأهميتها، داعيا الجميع إلى الاستفادة منها، والالتزام وتحقيق أعلى درجات التفاعل والتميز الذي سيجعلهم نجوم المستقبل.

في الجانب الآخر بدأ أستاذ الدراما والنقد المعاصر الدكتور أحمد صقر في إعطاء الدروس في مجال الكتابة المسرحية التي ستكون فرصة كبيرة لصعود جيل جديد يبدع في هذا المجال.