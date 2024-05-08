استراتيجية جديدة لتطوير الابتعاث والتميز الأكاديمي بجامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك خالد عن تطوير آليات وضوابط الابتعاث لطلاب الجامعة واعتماد استراتيجية جديدة في هذا الإطار، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الجامعة ممثلة في إدارة الابتعاث والتدريب أمس الأول، مع المعيدين والمحاضرين تحت عنوان «الابتعاث الواقع والسياسات الجديدة»، بالمدينة الجامعية بالفرعاء في أبها. وخلال اللقاء أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، على الدور الكبير الذي يمثله الابتعاث في مسيرة الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد اعتماد إستراتيجية جديدة للابتعاث، لها مستهدفات منسجمة مع ما تشهده المملكة من تطور كبير في جميع المجالات، ومنها مجال الدراسات العليا، ومع إستراتيجية الجامعة، حيث ستشتمل على مؤشرات لقياس هذه المستهدفات.

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