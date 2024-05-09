شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى بحث مستجدات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والجهود الرامية لحل الأزمة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى بحث مستجدات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والجهود الرامية لحل الأزمة.