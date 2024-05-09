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ولي العهد يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى بحث مستجدات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والجهود الرامية لحل الأزمة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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