المدينة تستقبل أولى طلائع الحجاج وخطة تشغيلية بجدة

تستقبل المدينة المنورة، الخميس، أولى طلائع حجاج بيت الله لحج هذا العام وتستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة، وأعلن عدد من الجهات المعنية استعداداته لاستقبال الحجاج وتنفيذ الخطط التشغيلية والعملية لموسم حج 1445، في حين بدأ منسوبو الإدارات الحكومية والقطاع الخاص العمل في المنافذ لبدء استقبال الحجاج طيلة الموسم، إذ يستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة صباح اليوم أولى الرحلات التي تقل الحجاج، وتمت تهيئة كافة الخدمات وتوفير المسارات الخاصة للحجاج ونقلهم إلى مسكنهم وفق آلية ميسرة وسهلة تعمل كافة الجهات على تنفيذها.

منافذ دولية

تعمل وزارة الصحة على دعم المراكز الصحية والطبية في المنافذ بكوادر بشرية وأجهزة متطورة لاستقبال الحجاج والتأكيد على أخذ كافة التطعيمات من قبل الحجاج والاستعداد لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية في المنافذ لكافة الحجاج.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، فيما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن منظومة متكاملة مسخرة كافة طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال الاستعدادات بتوفير 3.4 ملايين مقعد للحجاج للطيران وتهيئة 27 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة وتهيئة 6 مطارات لاستقبال الحجاج وتخصيص 21 ألف كادر بشري.

زيادة متوقعة

اشتملت خطة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على برامج تنظيم وإدارة الحشود والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة والبرامج الخدمية، في حين استعرضت الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، استعداداتها لاستقبال الرحلات القادمة من المنفذ الجوي بزيادة متوقعة تصل إلى 136% مقارنة بموسم الحج الماضي، إضافة إلى تجهيزات المطار لاستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من خدمات مبادرة طريق مكة. وفي الجانب الصحي، أنهت صحة المدينة استعداداتها من خلال تهيئة المرافق الصحية بطاقة تشغيلية تصل إلى 3324 سرير تنويم، إضافة إلى 828 سريرًا للعناية المركزة، إلى جانب مراكز الرعاية الصحية الأولية.

أفضل الخدمات

إلى ذلك، أعلنت مطارات جدة اعتماد الخطة التشغيلية، وجاهزية جميع المرافق والصالات الثلاث بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لخدمة نحو 1.2 مليون حاج خلال موسم حج العام الجاري، بالتعاون مع أكثر من 27 جهة حكومية وخاصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم، وإثراء تجربتهم تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن جوهر، أن الخطة التشغيلية تتوافق مع كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية التي تستهدف سلامة وراحة الحجاج القادمين جوًا عبر مطار المؤسس، وقال جوهر إن الخطة التشغيلية تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة شهر ذي القعدة بوصول أولى الرحلات حتى اكتمال وصول الحجاج، وتتضمن تشغيل جميع صالات المطار، صالة 1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة بالنمط المشترك للقدوم والمغادرة طوال فترة الموسم لتلبية الطلب من بقية فئات المسافرين.

3 صالات بمطار المؤسس

411 منصة لإجراءات الجوازات

440 منصة لقبول الأمتعة

56 بوابة جسور متحركة

54 جهاز تفتيش جمركي

29 سيرا لاستلام الأمتعة

28 بوابة للحافلات

4 مراكز صحية