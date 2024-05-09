اعتقال مقيم سوداني بتهمة قتل والده في حي العزيزية بمكة المكرمة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم سوداني، بعد اتهامه بقتل والده في حي العزيزية.
ووفقًا لمصدر أمني، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا حول جريمة قتل، وتمكنت بعد التحري من القبض على وافد من الجنسية السودانية.
تبيَّن أن المشتبه به، الذي وصل إلى المملكة بتأشيرة زيارة قبل أيام، قام بزيارة منزل والده الكائن خلف إحدى المتاجر الشهيرة بحي العزيزية، وقام بقتله فور وصوله.
وأضاف المصدر أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحق المتهم بعد اعتقاله، وأنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
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