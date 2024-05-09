تراند اليوم : بسعر خيالي.. شاهد: مطعم كويتي يقدم طبق من " ورق عنب" مطلي بالذهب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشره أحد الحسابات المهتمة بتقييم المطاعم، تقديم مطعم كويتي لوجبة ورق عنب مطلية بالذهب ، ويصل سعرها لنحو ألفين دينار أي نحو (6500) دولار.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحمل علبة مغلفة ، وبداخلها كمية من ورق العنب المطلي بالذهب .

وكشف ناشر الفيديو عن تجربته مع المطعم الذي يقدم ورق عنب الذهب ، وقال :" اليوم بتكلم لكم عن تجربتي لألذ ورق عنب بالكويت .. ورق عنب مغلف بالذهب وسعر الكيلو 2000 دينار بس ". مٌضيفا: بدون مبالغة الطعم خيالي وفيه منه حامض وسبايسي .. لذيذ ويسوى كل فلس ".