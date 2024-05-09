تراند اليوم : وزير مصري سابق يكشف سبب عدم تحرك الجيش المصري للرد عسكريا بعد دخول القوات الإسرائيلية محور فيلادلفيا

صحيفة الخليج 365: كشف وزير المجالس النيابية المصرية الأسبق، مفيد شهاب، سبب عدم تحرك جيش بلاده بعد دخول إسرائيل محور فيلادلفيا خلال عمليتها العسكرية برفح.

مخالفة لاتفاقية السلام

وقال: "احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من محور فيلادلفيا فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر".

عدم تحرك الجيش المصري

وأضاف: "الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح، لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراض فلسطينية".

تهديد غير مباشر ​​​​​ وأشار إلى أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر، ويثير قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل"، مؤكدا أن "الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك، وأن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها". وأشار إلى أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر، ويثير قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل"، مؤكدا أن "الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك، وأن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها".

وتابع: "إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية فلن تقبل القاهرة ذلك أو تسمح به، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل".