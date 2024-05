شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الخميس.. تحويل الدراسة عن بُعد في الإلكترونية وجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل| بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، قررت #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، تحويل محاضرات يوم غدٍ الخميس 09 مايـو 2024م، لتكون (عن بُعد) للطلاب والطالبات في فرع الجامعة بنجران. pic.twitter.com/i98fymnHxS — الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) May 8, 2024

بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة اليوم الخميس، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها.وستكون الدراسة عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، قررت الجامعة السعودية الإلكترونية، تحويل محاضرات اليوم الخميس، لتكون (عن بُعد) للطلاب والطالبات في فرع الجامعة بنجران.